Mattia Furlani vola lontano a Rieti! Misura superba con vista sul Golden Gala

Mattia Furlani continua a sorprendere! Il giovane talento ha brillato a Rieti, saltando 8.31 metri e portando a casa una prestazione da urlo. Questo risultato non solo evidenzia il suo straordinario talento, ma si inserisce perfettamente nel trend crescente dell'atletica italiana, che punta a dominare nei grandi eventi internazionali. Furlani è pronto per il Golden Gala: chi sarà in grado di fermarlo? Non perderti la sua prossima impresa!

Mattia Furlani si è reso protagonista di un balzo superbo a Rieti, in occasione di una gara extra inserita nel Campionato di Società Allievi del Lazio. Il Campione del Mondo Indoor di salto in lungo è volato a 8.31 metri (0,3 ms di vento a favore) e ha ritoccato di tre centimetri la prestazione offerta un paio di settimane fa ad Atlanta, dove concluse al secondo posto una tappa del World Continental Tour. Sostenuto dal proprio pubblico allo Stadio Guidobaldi, il laziale si è fermato a sei centimetri dalla sua miglior prestazione mondiale stagionale siglata lo scorso 16 febbraio a Torun (in sala). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mattia Furlani vola lontano a Rieti! Misura superba con vista sul Golden Gala

Atletica, Mattia Furlani torna in gara: appuntamento ad Atlanta verso il Golden Gala

Mattia Furlani è pronto a tornare in pista dopo un inverno eccezionale, culminato con il titolo di Campione del Mondo Indoor e una medaglia d'argento agli Europei in sala.

Cerca Video su questo argomento: Mattia Furlani Vola Lontano Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tentoglou manda un messaggio a Furlani. Scotti vince a Limassol, Fantini riparte con 68, podio di Pieroni. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Mattia Furlani vola lontano a Rieti! Misura superba con vista sul Golden Gala

Si legge su oasport.it: Mattia Furlani si è reso protagonista di un balzo superbo a Rieti, in occasione di una gara extra inserita nel Campionato di Società Allievi del Lazio. Il ...

Mattia Furlani vola lontano ad Atlanta, ma McLeod trova la zampata: secondo al debutto stagionale

Lo riporta oasport.it: Mattia Furlani ha aperto la propria stagione all'aperto, tornando in pedana un paio di mesi dopo aver trionfato ai Mondiali Indoor in quel di Nanchino. Il ...

Mattia Furlani dà spettacolo: vola a 8,23 nel salto in lungo col mondiale stagionale

Scrive repubblica.it: Vola già, Mattia Furlani. Al debutto stagionale il bronzo olimpico di Parigi trionfa al meeting di Ostrava (Repubblica Ceca) con 8,23 nel salto in lungo, subito con una misura di valore assoluto ...