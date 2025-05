Mattia Furlani vola a 8 31 | Raffreddato e con i crampi ottimo lavoro di tecnica

Mattia Furlani continua a stupire! Con un salto di 8.31 metri, nonostante un raffreddore e i crampi, il giovane talento ha dimostrato che la determinazione supera ogni ostacolo. Questo risultato non solo segna un grande passo nella sua carriera, ma si inserisce perfettamente nel trend di atleti che spingono oltre i propri limiti. Un chiaro messaggio: la resilienza è la chiave del successo. Non perderti il prossimo capitolo della sua straordinaria avventura!

Mattia Furlani ha dimostrato di essere in un’eccezionale condizione fisica ed è volato a 8.31 metri in quel di Rieti, migliorando di tre centimetri la misura siglata un paio di settimane fa ad Atlanta e fermandosi a sei centimetri dalla sua miglior prestazione mondiale stagionale timbrata a Torun durante l’inverno. Stoccata davvero pregevole da parte del bronzo olimpico, che può guardare con ottimismo al Golden Gala in programma venerdì 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Doveva essere un test per valutare la gamba, ma il fuoriclasse laziale non ha lasciato nulla al caso e si è comportato da vero Campione del Mondo Indoor, nonostante una condizione fisica che non era delle migliori come egli stesso ha dichiarato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mattia Furlani vola a 8.31: “Raffreddato e con i crampi, ottimo lavoro di tecnica”

Atletica, Mattia Furlani torna in gara: appuntamento ad Atlanta verso il Golden Gala

Mattia Furlani è pronto a tornare in pista dopo un inverno eccezionale, culminato con il titolo di Campione del Mondo Indoor e una medaglia d'argento agli Europei in sala.

