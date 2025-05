Matteo Tomasi morto a 25 anni in moto poco prima della laurea | Un ragazzo dal cuore d?oro che amava il calcio e i motori Chi era

Matteo Tomasi, un giovane di 25 anni, ci ha lasciato troppo presto in un tragico incidente in moto, a pochi giorni dalla laurea. La sua vita, ricca di passione per il calcio e i motori, rappresenta un triste promemoria dell'importanza di vivere intensamente ogni momento. In un'epoca in cui il tempo sembra scorrere veloce, Matteo ci invita a riflettere su ciò che conta davvero: l’amore per gli altri e la bellezza dei sogni.

COLLE UMBERTO (TREVISO) - Aveva due grandi passioni, il calcio e la moto. E un cuore grande. C?era sempre per tutti. Lavorava, in più dava una mano nel negozio di alimentari del. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Matteo Tomasi, morto a 25 anni in moto poco prima della laurea: «Un ragazzo dal cuore d?oro che amava il calcio e i motori». Chi era

Scrive msn.com: VITTORIO VENETO - È morto il centauro 25enne di Colle Umberto coinvolto nell’incidente avvenuto oggi, 30 maggio, poco prima di mezzogiorno in via Mattei, nella zona industriale ...