Un colpo di scena che scuote l'estate pesarese: Matteo Tambone potrebbe tornare a vestire la maglia della Vuelle! L’ex capitano, già amato dai tifosi, sembra pronto a rientrare per motivi familiari. In un periodo in cui il basket italiano sta vivendo una nuova rinascita, il suo ritorno rappresenterebbe non solo una rivincita personale, ma anche un segnale forte per tutto il movimento. Riuscirà a riportare la passione nel cuore dei marchigiani?

La notizia rimbalza in un sonnacchioso pomeriggio, dal clima finalmente balneare, facendo sobbalzare i tifosi: Matteo Tambone starebbe trattando un clamoroso ritorno a Pesaro. L’ex capitano, che aveva firmato un contratto triennale con Sassari, vorrebbe tornare nelle Marche per motivi personali: sua moglie Margherita è originaria di Ancona e lo scorso gennaio i due sono diventati genitori di due gemelli, Meline e Pietro. Al fattore familiare magari si abbina pure la consapevolezza che non sempre giocare al piano di sopra regala le soddisfazioni attese, perché la presenza di cinque – o in alcuni casi di sei – stranieri, limita spazi e responsabilità per gli italiani, che invece in serie A2 si sentono protagonisti a tutti gli effetti e in qualche caso hanno in mano le chiavi della squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Matteo Tambone tratta il ritorno a Pesaro: un colpo per la Vuelle

