mattarella sarà ricevuto da papa leone xiv il 6 giugno

Il 6 giugno, il presidente Sergio Mattarella incontrerà Papa Leone XIV in un atteso colloquio che promette di toccare temi cruciali per l'Italia e il mondo. In un periodo storico dove la politica e la spiritualità si intrecciano sempre di più, questo incontro rappresenta un momento di riflessione e dialogo. Sarà interessante vedere come i due leader affronteranno questioni attuali come la pace e la coesione sociale. Un evento da seguire con attenzione!

AGI - Il capo della Stato Sergio Mattarella sarà ricevuto da Papa Leone XIV venerdì 6 giugno. LO rende noto l'agenda del Quirinale. La visita ufficiale del presidente Mattarella al Pontefice è prevista alle 9:15.

In vista di Milan-Bologna, finale di Coppa Italia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso le sue aspettative sul match, definendolo uno spettacolo difficile per i rossoneri.

