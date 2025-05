Mattarella sarà in visita ufficiale da Leone XIV il 6 giugno

Il 6 giugno, Sergio Mattarella sarà in Vaticano per una visita ufficiale da Papa Leone XIV. Un incontro che segna un momento importante non solo per le relazioni istituzionali, ma anche per il dialogo tra Stato e Chiesa in un'epoca di sfide globali. La presenza del Presidente della Repubblica accanto al nuovo pontefice offre spunti interessanti su come le leadership possano collaborare per affrontare questioni cruciali, dall'ecologia all'inclusione sociale.

Dopo il primo saluto di persona avvenuto il 18 maggio, giorno in cui Leone XIV ha presieduto la messa per l’inizio del pontificato, Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà ricevuto in Vaticano dal papa venerdì 6 giugno. Lo ha reso noto l’agenda del Quirinale. La visita ufficiale del capo di Stato a Prevost è prevista per le 9:15. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mattarella sarà in visita ufficiale da Leone XIV il 6 giugno

Milan-Bologna, Mattarella: “Sarà uno spettacolo. Difficile che i rossoneri …”

In vista di Milan-Bologna, finale di Coppa Italia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso le sue aspettative sul match, definendolo uno spettacolo difficile per i rossoneri.

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Sarà Visita Ufficiale Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

le iniziative per il 79° anniversario della Repubblica Italiana; Mattarella torna a Genova il 10 giugno per l'arrivo della 'Vespucci'; Il Presidente Mattarella torna a Genova il 10 giugno; il 6 Mattarella dal Papa in Vaticano. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online