Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro tra imprenditori di moda energia e terziario

Il Presidente Mattarella ha appena nominato 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, celebrando l'eccellenza di imprenditori nei settori moda, energia e terziario. Questo riconoscimento non è solo un onore, ma una spinta per l'intero tessuto economico italiano, che vive un momento cruciale di ripresa e innovazione. Siete curiosi di scoprire come questi leader influenzeranno il futuro del Made in Italy? La risposta potrebbe sorprendervi!

Il Presidente della Repubblica ha sancito, con firme ufficiali, la nomina di 25 nuovi Cavalieri del lavoro. La decisione, che vede la partecipazione attiva di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, e di Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, rappresenta un riconoscimento importante per i protagonisti dell'economia.

Mattarella nomina 29 nuovi Alfieri della Repubblica: “Siete espressione di normalità positiva”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha riconosciuto 29 giovani meritevoli come nuovi Alfieri della Repubblica.

