Mattarella in Vaticano | incontro ufficiale con Papa Leone XIV il 6 giugno

Il 6 giugno, il presidente Sergio Mattarella si recherà in Vaticano per un incontro ufficiale con Papa Leone XIV. Questo incontro segna un momento significativo nel dialogo tra Stato e Chiesa, in un periodo in cui le relazioni internazionali e i temi etici stanno acquisendo un'importanza crescente. Sarà l'occasione per esplorare come queste istituzioni possano collaborare per affrontare le sfide contemporanee che ci coinvolgono tutti. Non perdere i dettagli di questo storico appuntamento!

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Vaticano il 6 giugno per incontrare Papa Leone XIV. Lo ha reso noto il Quirinale. Il primo saluto tra il Papa e il Capo dello Stato era avvenuto il 18 maggio scorso, giorno in cui Leone XIV ha presieduto la messa per l'inizio del pontificato. Il presidente della Repubblica, che guidava la delegazione italiana presente alla messa in Piazza San Pietro, aveva avuto modo di scambiare qualche parola con il nuovo Pontefice. Ora, il prossimo 6 giugno, Mattarella tornerà in Vaticano in visita ufficiale.

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?”

In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

