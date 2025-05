Mattarella dal Papa venerdì 6 giugno

Venerdì 6 giungo, il presidente Sergio Mattarella incontrerà Papa Leone XIV in un evento che segna un importante dialogo tra istituzioni. In un periodo in cui la coesione sociale è fondamentale, questa visita sottolinea l’impegno della Repubblica verso valori condivisi e una visione comune per il futuro. Un momento da seguire con attenzione per scoprire come le alte sfere intendano affrontare le sfide attuali.

12.26 Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in visita ufficiale in Vaticano da Papa Leone XIV venerdì 6 giugno. E' quanto si legge nell'agenda del Quirinale, pubblicata sul sito della Presidenza della Repubblica. L'incontro è previsto nella mattinata, alle 9.15. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il Papa “tennista” ha ricevuto Sinner e Binaghi prima di Mattarella e Meloni

Il Papa tennista ha accolto Jannik Sinner e Angelo Binaghi prima dei loro incontri con il Presidente Mattarella e la Premier Meloni.