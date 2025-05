Maternità per entrambe | in Romagna parte il riconoscimento dei figli nati da coppie omogenitoriali

…normativa che finalmente riconosce i diritti dei figli nati da coppie omogenitoriali, la Romagna segna un passo avanti nella costruzione di una società più inclusiva. Questo evento non solo celebra l’amore in tutte le sue forme, ma segna anche un cambiamento culturale fondamentale in Italia. L'emozione palpabile delle famiglie dimostra quanto sia importante il riconoscimento legale per garantire serenità e futuro ai più piccoli.

Per tantissime famiglie italiane il 22 maggio verrà ricordato come una giornata storica. C'è chi dall'emozione è scoppiata a piangere in macchina e non ha smesso fino a che non è arrivata a casa, chi ha saputo della notizia mentre si trovava al supermercato e si è commosso tra le corsie.

Entrambe le madri possono riconoscere il figlio alla nascita, Gori: “Si apre una speranza per tante donne che hanno l’aspirazione di condividere la maternità”

La sentenza n. 68/2025 della Corte Costituzionale ha sancito l’incostituzionalità del divieto per le madri intenzionali di riconoscere i figli nati da procreazione assistita all’estero.

