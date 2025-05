Matera Fdi | Genio civile la Regione continua a tagliare servizi al Sannio

La battaglia per i servizi nelle aree interne si intensifica! Domenico Matera, Senatore di Fratelli d'Italia, mette in luce l'ennesimo taglio al Genio civile da parte della regione, un atto che rischia di impoverire ulteriormente il Sannio. In un periodo in cui si parla sempre più di sostenibilità e sviluppo locale, è fondamentale non lasciare indietro chi vive nelle periferie. È tempo di reagire e chiedere tutele concrete!

Tempo di lettura: 2 minuti “ Assistiamo ancora una volta ad atti regionali che mirano squisitamente a spogliare di servizi le aree interne. L’ultimo capitolo è quello che si sta scrivendo il merito al Genio civile”. Lo fa presente di una nota il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera. “ Dandosi esecuzione a quando previsto dalla legge regionale numero 6 del 2024, in particolare, sono state accorpate le sedi del Genio civile di Benevento, Avellino ed Ariano irpino. Ogni città conserverà – si – i suoi uffici ma vi sarà, d’ora in poi, un unico dirigente che dovrà gestire ben tre sedi in luogo dei tre che vi erano prima. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Matera (Fdi): “Genio civile, la Regione continua a tagliare servizi al Sannio”

