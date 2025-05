Matelica | Scandurra nuovo direttore generale Ciattaglia torna come allenatore

Il Matelica si rinnova con Gabriele Scandurra come nuovo direttore generale e Lorenzo Ciattaglia di ritorno in panchina. Una doppia mossa che segna la volontà di rilanciare la squadra in un momento cruciale del campionato. La presidentessa Sabrina Orlandi sottolinea l'importanza dell'esperienza di Scandurra, elemento chiave per affrontare la sfida della stagione. Sarà interessante vedere come queste scelte influenzeranno le strategie e i risultati futuri!

Gabriele Scandurra nuovo direttore generale, Lorenzo Ciattaglia nuovo allenatore. Sono le due novità annunciate dal Matelica. "Siamo orgogliosi di accogliere Scandurra all’interno della nostra società – dice la presidentessa Sabrina Orlandi –. Il suo profilo parla da solo: esperienza, conoscenza del calcio e capacità organizzative. Il ruolo di direttore generale sarà centrale nel coordinamento tra il settore giovanile e la prima squadra, oltre che nel supporto diretto alla presidenza per lo sviluppo strategico del Club. Il ritorno di mister Lorenzo Ciattaglia invece è motivo di grande soddisfazione per tutta la società . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Matelica: Scandurra nuovo direttore generale, Ciattaglia torna come allenatore

