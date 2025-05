Massimo Bacci commissario straordinario del Consorzio Zipa Fiordelmondo | Certi che darà sostegno contro Edison

Il nuovo incarico di Massimo Bacci come commissario straordinario del Consorzio Zipa rappresenta un importante passo nel panorama economico marchigiano. In un momento in cui le sfide per il territorio si moltiplicano, la sua esperienza sarà cruciale per affrontare la situazione con Edison. Una sfida che potrebbe aprire nuove strade per la crescita e la valorizzazione delle risorse locali. Rimanete sintonizzati: il futuro di Jesi è in gioco!

JESI - “Apprendiamo della nomina di Massimo Bacci a commissario liquidatore del Consorzio Zipa,da parte della Giunta regionale guidata da Francesco Acquaroli. A lui l'augurio di buon lavoro, per gli adempimenti relativi alla gestione del patrimonio dell'azienda in liquidazione”. Così il sindaco. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Massimo Bacci commissario straordinario del Consorzio Zipa, Fiordelmondo: «Certi che darà sostegno contro Edison»

