massimiliano allegri ritorna a milano

Massimiliano Allegri è pronto a riabbracciare Milano! Dopo una lunga assenza, il tecnico livornese torna alla guida del Milan con un contratto biennale, portando con sé l’esperienza e l'ambizione di riportare i rossoneri ai vertici della Serie A. In un calcio in continua evoluzione, il suo arrivo segna un chiaro segnale: la tradizione incontra l’innovazione. Sarà in grado di risvegliare la passione dei tifosi e far brillare nuovamente il Diavolo?

Massimiliano Allegri è al centro della cronaca calcistica: una pista caldissima che lo riporta in Serie A, tra Roma, Torino e Milano.

Da milanlive.it: Massimiliano Allegri è pronto a cambiare il mercato del Milan: dietrofront clamoroso, la nuova strategia dei rossoneri.

Secondo msn.com: Dopo la firma su un biennale con opzione sul terzo anno a circa 5 milioni più bonus (e l'addio a Conceiçao) la nota del club. Il tecnico torna in rossonero dopo undici anni. Prima grana Reijnders: il ...

Scrive msn.com: Il Milan riparte da Massimiliano Allegri per tornare subito al vertice dopo un'annata disastrosa. La firma sul contratto è arrivata ieri nel tardo pomeriggio negli studi legali del procuratore Giovann ...