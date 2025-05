Massese penalizzata | un punto in meno e sanzioni per il presidente Gerini

La Massese paga a caro prezzo la gestione dei suoi emolumenti: un punto di penalizzazione in un campionato già complesso potrebbe compromettere le ambizioni della squadra. Con presidenti sotto osservazione e club sempre più esposti alle regole federali, questo caso si inserisce in un trend di maggiore rigore nel calcio italiano. Gli appassionati ora si chiedono: il fair play finanziario salverà o distruggerà le realtà locali?

Un punto di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato, 4 mesi di inibizione al presidente Antonio Gerini e 300 euro di ammenda. E' questa la stangata inflitta alla Massese dal Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Toscana. Le sanzioni sono arrivate per non aver corrisposto nei termini previsti i dovuti emolumenti al tecnico Fabrizio Tazzioli nella stagione 2023-2024. La Massese in sede di dibattimento ha provato difendersi attraverso il proprio legale, avvocato Francesco Rondini, ma senza riuscire a ridurre le richieste di sanzione avanzate dalla procura federale. "Faremo certamente ricorso nei confronti di questa sentenza di primo grado – ha commentato il direttore generale Augusto Cantoni – perché fra l'altro il fatto non si riferisce a questa stagione appena conclusa ma a quella ancora precedente.

