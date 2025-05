Massari replica a Melloni | Non siamo e non saremo la succursale di Modena C’è una grande sinergia

In un momento in cui le università italiane si stanno reinventando per rispondere alle sfide contemporanee, il sindaco Marco Massari afferma con forza: "L'ateneo di Reggio non è e non sarà una succursale di Modena". Una dichiarazione che sottolinea l'identità distintiva della sua città e l'importanza della sinergia tra istituzioni. Questo scontro tra visioni diverse potrebbe delineare il futuro accademico della regione. Resta da vedere come reagiranno le comunità locali.

"L'ateneo di Reggio non è mai stati una succursale di Modena e continueremo a non esserlo". Seppur non lo nomini direttamente, quella del sindaco Marco Massari è una replica in piena regola al professore accademico Alberto Melloni che, sul Carlino di due giorni fa, aveva lanciato critiche anche alla politica, analizzando le elezioni imminenti del nuovo rettorerettrice di Unimore. "La presenza di un'università forte e radicata è un volano fondamentale nella costruzione di una città attrattiva di persone e talenti, vissuta dalle nuove generazioni e aperta ad un modello di sviluppo sostenibile – ha scritto Massari sui social – L'università è un punto fondamentale delle linee di mandato di questa amministrazione; si è operato in tutti questi anni per una università a Reggio che sia in un rapporto paritario con Modena, non siamo mai stati succursale e continueremo a non esserlo con i tanti progetti in cantiere nel prossimo futuro".

