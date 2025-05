Massara Juve si riapre questa pista | il ds può sbarcare in bianconero in coppia con quell’allenatore! Lo scenario

Il calciomercato è in fermento e la Juventus potrebbe assistere a un clamoroso ritorno di Massara, possibile affiancato da un allenatore di grande prestigio. In un momento in cui il club cerca una nuova identità dopo le recenti delusioni, questa mossa potrebbe rappresentare una svolta strategica. La curiosità cresce: chi sarà il mister in grado di riportare i bianconeri ai vertici? Rimanete sintonizzati per scoprire come si svilupperà questa intrigante situazione!

Massara Juve, si riapre questa pista: il ds può sbarcare in bianconero in coppia con quell’allenatore! Di seguito il possibile scenario di calciomercato. Parallelamente alla questione allenatore (da capire come si muoverà il club dopo aver incassato nel giro di quarantotto ore di fatto due no da Conte e Gasperini ), prosegue la caccia della Juve a un nuovo ds. A prendere il posto di Cristiano Giuntoli potrebbe essere Ricky Massara, che ha conquistato uno scudetto con il Milan di Pioli. Proprio il tecnico, oggi alla guida dell’ Al Nassr, è un serio candidato alla panchina: non è da escludere che la coppia possa ricomporsi in bianconero, riporta la Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Massara Juve, si riapre questa pista: il ds può sbarcare in bianconero in coppia con quell’allenatore! Lo scenario

Massara-Juve, tutta la verità: c’è solo una certezza – ESCLUSIVA

Massara-Juve: una rivoluzione silenziosa si profila all'orizzonte. Tra addii e voci di ritorni, un nome noto si fa strada nel mondo bianconero.

Cerca Video su questo argomento: Massara Juve Riapre Pista Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Massara Juve, si riapre questa pista: il ds può sbarcare in bianconero in coppia con quell’allenatore! Lo scenario

Riporta juventusnews24.com: Massara Juve, si riapre questa pista: il ds può sbarcare in bianconero in coppia con quell’allenatore! Di seguito il possibile scenario di calciomercato Parallelamente alla questione allenatore (da ca ...

Massara Juve, questa pista non è attuale anche se il retroscena lo ha visto in orbita bianconera. Ecco come si è arrivati a vagliare il suo nome

Scrive juventusnews24.com: Massara Juve, anche lui era un obiettivo dei bianconeri per rinforzare l’area sportiva: il retroscena emerso per mano del giornalista Come esprime Matteo Moretto sul canale You Tube di Fabrizio Romano ...

Sportmediaset - Juve, Giuntoli verrà confermato: sfumano le voci su Massara

Secondo tuttojuve.com: Fresco di fine di avventura al Rennes, Frederic Massara, ex ds del Milan, non dovrebbe accasarsi alla Juventus nella prossima stagione. Come riportato da "Sportmediaset", infatti, il ...