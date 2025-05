Massara Juve la pista non si è accesa | l’ex ds del Milan è stato contattato ma… Il retroscena e la scelta del club

Il mondo del calcio è in continua evoluzione e la Juventus si trova al centro di un intrigo che tiene in sospeso i tifosi. L'ex ds del Milan, Massara, è stato contattato, ma le speranze si sono affievolite. Questo rifiuto getta luce su una direttrice strategica più ampia: la ricerca di figure capaci di riportare la Juve ai vertici. Chi sarà il prossimo a prendere le redini del mercato? La suspense è palpabile!

Massara Juve, la pista non si è accesa: il retroscena sull’ex ds del Milan reduce dall’esperienza col Rennes. Tra i nomi accostati al ruolo di direttore sportivo della Juve, dopo il sempre più vicino addio di Giuntol i, c’era quello di Massara. Come riportato da Daniele Longo su X, l’ex rossonero e Rennes era stato contattato nei giorni scorsi ma la pista non si era poi accesa. PAROLE – «Retroscena Juventus: contatto nei giorni scorsi con Massara ma la pista non si è accesa. L’ex ds del Milan ha appena concluso la sua esperienza al Rennes». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Massara Juve, la pista non si è accesa: l’ex ds del Milan è stato contattato ma… Il retroscena e la scelta del club

Massara-Juve, tutta la verità: c’è solo una certezza – ESCLUSIVA

Massara-Juve: una rivoluzione silenziosa si profila all'orizzonte. Tra addii e voci di ritorni, un nome noto si fa strada nel mondo bianconero.

Cerca Video su questo argomento: Massara Juve Pista Accesa Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

La pista che porta alla Juventus e il fattore Allegri: quale futuro per Massara?. 🔗Ne parlano su altre fonti

Massara Juve, questa pista non è attuale anche se il retroscena lo ha visto in orbita bianconera. Ecco come si è arrivati a vagliare il suo nome

Segnala juventusnews24.com: Massara Juve, anche lui era un obiettivo dei bianconeri per rinforzare l’area sportiva: il retroscena emerso per mano del giornalista Come esprime Matteo Moretto sul canale You Tube di Fabrizio Romano ...

Juventus, Giuntoli trema: l’annuncio UFFICIALE su Massara

Si legge su calciomercato.it: Massara sempre più vicino alla Juventus, mentre il futuro di Giuntoli resta fortemente in bilico: ecco l'annuncio ufficiale ...

Juventus, si valuterebbe l'ingaggio come direttore sportivo di Massara

Riporta it.blastingnews.com: Negli ultimi giorni però si parla anche di Massara, attuale direttore sportivo del Milan. Torinese di nascita, il dirigente della società milanese potrebbe arrivare alla Juve soprattutto se ...