’MassAiuta’ i più bisognosi Maxi raccolta alimentare

La solidarietà è il cuore pulsante di Massa! Sabato 7 giugno, la città si unisce per "MassAiuta", una maxi raccolta alimentare che dimostra come insieme si possa fare la differenza. Un evento che va oltre il gesto materiale: è un’opportunità per costruire legami e rispondere a un bisogno crescente nella società. Non perdere l'occasione di partecipare e contribuire a un futuro più solidale. Insieme possiamo aiutare chi ha bisogno!

Una città intera che si mobilita, spalla a spalla, per non lasciare nessuno indietro. Sabato 7 giugno, dalle 9 alle 20, Massa si trasforma in una grande rete di solidarietà grazie a ’MassAiuta’, la raccolta alimentare comunitaria che mette insieme istituzioni, associazioni, imprese, parrocchie e cittadini in un unico gesto corale per sostenere chi è in difficoltà. L’iniziativa è promossa dal Comune - assessorato alle Politiche sociali — in collaborazione con le cinque associazioni del ’Tavolo solidale’ (Caritas, Croce Rossa Italiana, Misericordia San Francesco, Cooperativa L’Abbraccio e Fondazione Ant), numerose parrocchie cittadine e con il prezioso contributo delle aziende Skf e Baker Hughes-Nuovo Pignone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’MassAiuta’ i più bisognosi. Maxi raccolta alimentare

Torna la raccolta alimentare nei supermercati di Pisa e Provincia

Torna la Raccolta Alimentare nei supermercati di Pisa e provincia! Sabato 17 maggio, unisciti a noi per sostenere chi ha bisogno.

Solidarietà alimentare. Maxi raccolta

Lo riporta ilgiorno.it: Cinque borse e 108 scatole di generi alimentari non deperibili. Destinati alle famiglie bisognose del territorio, attraverso la distribuzione della Mensa del Padre Nostro, presieduta da Adriano ...

Raccolta per i bisognosi

Segnala ilgazzettino.it: Sarà ai nastri di partenza sabato la terza edizione di Adria for Adria, la raccolta di generi alimentari, ma anche di prodotti per l'igiene in programma in numerosi supermercati del territorio ...

Successo per la raccolta alimentare dei Lions delle Albisole: donati 900kg di generi alimentari ai bisognosi

Lo riporta msn.com: Grande successo per la raccolta alimentare del Lions Club Albissola ... mentre un’altra parte verrà consegnata alle famiglie bisognose dell’entroterra, in particolare nel comune di Sassello ...