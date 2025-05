Masaniello a Palazzo Reale tra storia emozioni e voglia di rivoluzione

Masaniello è tornato a Palazzo Reale, un simbolo di rivolta e di passione che risuona ancora oggi. Cinquant'anni dopo la sua prima rappresentazione, questa opera ci invita a riflettere su un passato che si intreccia con l'attualità: il desiderio di libertà e giustizia non si è mai sopito. Un'emozione potente riempie il Cortile d’Onore, ricordandoci che ogni generazione ha la sua battaglia da combattere. Sei pronto a rivivere la storia?

Cinquant'anni dopo, "Masaniello" è tornato a casa. È tornato là dove la storia accadde davvero, nel cuore di Napoli, al Cortile d'Onore di Palazzo Reale, per dare nuova voce a una rivolta mai del tutto sedata. Era l'agosto del 1974 quando Elvio Porta e Armando Pugliese con le musiche di Roberto De Simone sconvolsero la scena.

Sabato 17 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, il Palazzo Reale di Napoli e il Museo di Villa Pignatelli offrono aperture serali straordinarie.

