Marvel Stupisce | Rivelato Test Screening di Fantastic Four | First Steps!

Marvel continua a sorprendere! Un recente test screening per il nuovo film sui Fantastici Quattro ha svelato dettagli intriganti, tra cui una scena post crediti che promette di collegare ulteriormente l'universo cinematografico. Con un cast che fa sognare e una data di uscita che si avvicina, la curiosità cresce. I supereroi stanno per tornare in grande stile, e questa volta la sfida è più avvincente che mai! Non perderti i prossimi sviluppi!

Un resoconto esclusivo rivela un inatteso test screening per il nuovo film sui Fantastici Quattro, completo di scena post crediti, cast e data di uscita. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Marvel Stupisce: Rivelato Test Screening di Fantastic Four: First Steps!

Screening genomico neonatale in Puglia: alta adesione al test gratuito che può salvare molti bambini

In Puglia, dal 17 aprile al 21 maggio, sono nati 1.838 bambini, di cui 1.572 hanno usufruito del screening genomico neonatale gratuito grazie al programma Genoma-Puglia.

Film Marvel, il trailer che ha rivelato tutte le uscite fino al 2023 (incluso)

Lo riporta gqitalia.it: I Marvel Studios sanno come centrare il cuore dei fan e così eccolo, un trailer con tutte le novità della Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel (MCU) che spinge il pedale della nostalgia ...

Marvel: il futuro dell'universo a fumetti sarà rivelato a Natale in Timeslide

Da msn.com: Marvel Comics continua la tradizione del one-shot di fine anno che rivela dettagli su ciò che accadrà nell'universo della Casa delle Idee nel periodo successivo. I protagonisti di Timeslide #1 ...

She-Hulk: Disney ha forse rivelato la data d'uscita della nuova serie Marvel?

Segnala movieplayer.it: Disney ha forse rivelato la data d'uscita della nuova serie Marvel? Sembra proprio che She-Hulk sia in arrivo per la fine dell'estate secondo quanto recentemente riportato da Streamr. NOTIZIA di ...