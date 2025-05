Marvel salta il panel nella Hall H al San Diego Comic Con 2025

Marvel sorprende tutti e salta il panel nella Hall H al San Diego Comic-Con 2025, lasciando i fan a bocca aperta! Questo evento, un tempo considerato il palcoscenico indiscusso per le rivelazioni epocali, sembra seguire una nuova strategia. In un'era in cui le piattaforme digitali dominano, quale sarĂ il futuro della comunicazione tra studio e fan? Non perdere di vista i prossimi sviluppi: il multiverso potrebbe riservare sorprese inaspettate!

Marvel non terrĂ un panel nella Hall H al San Diego Comic-Con di quest’anno. Lo studio ha tradizionalmente un panel nella Hall H in cui vengono rivelate importanti novitĂ sui progetti in cantiere, tra cui la rivelazione dello scorso anno che Robert Downey Jr. sarebbe tornato nel Marvel Cinematic Universe, ora nei panni di Doctor Doom. L’interpretazione di Downey Jr. dell’iconico cattivo è stata recentemente rinviata con la modifica della data di uscita di Avengers: Doomsday dal 1° maggio 2026 al 18 dicembre 2026, e anche la data di uscita di Avengers: Secret Wars è stata posticipata. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Marvel non partecipa al panel hall h di sdcc 2025

La mancanza di Marvel al panel Hall H del San Diego Comic-Con 2025 segna un cambiamento epocale nel mondo dei fumetti e del cinema.

