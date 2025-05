Marvel annuncia l’assenza alla Hall H del San Diego Comic Con 2025

La Marvel sorprende tutti e annuncia la sua assenza alla Hall H del San Diego Comic-Con 2025. Un evento che, storicamente, ha segnato il passo per l’intero settore dell’intrattenimento. Questa scelta solleva interrogativi: è un segno di cambiamento nei loro piani o una strategia per creare attesa? In un'epoca in cui i fan cercano sempre più connessione diretta con il multiverso Marvel, questa mossa potrebbe rivelarsi decisiva. Rimanete sintonizzati!

Il San Diego Comic-Con rappresenta ogni anno uno degli eventi più attesi nel mondo dell'intrattenimento, offrendo agli appassionati e ai professionisti del settore occasioni uniche di confronto e scoperta. Quest'anno, la presenza della Marvel si distingue per una decisione inaspettata: l'assenza di un panel ufficiale nella Hall H, tradizionale vetrina per le grandi anteprime e annunci delle produzioni in corso. Questa scelta riflette i recenti spostamenti nelle date di uscita di alcuni film chiave, influenzando la strategia comunicativa dello studio.

Marvel salta il panel nella Hall H al San Diego Comic Con 2025

Marvel sorprende tutti e salta il panel nella Hall H al San Diego Comic-Con 2025, lasciando i fan a bocca aperta! Questo evento, un tempo considerato il palcoscenico indiscusso per le rivelazioni epocali, sembra seguire una nuova strategia.

