Martina, 14 anni, è diventata il simbolo di una tragedia che scuote la nostra società. In un'epoca in cui la violenza tra i giovani sembra crescere, il suo nome risuona come un monito. Afragola non sarà più solo un luogo geografico, ma il palcoscenico di una riflessione profonda sul futuro delle nuove generazioni. È tempo di agire: non possiamo permettere che la vita di una ragazzina venga spenta senza lasciare un segno.

Afragola d'ora in poi sarà solo Martina. Non la stazione avveniristica disegnata da Zaha Hadid che corre come un serpente sinuoso in una campagna acerba. Non la piazza storica che ha il fascino delle domeniche del sud incorniciate nel cielo terso. O la basilica di Sant'Antonio da Padova dove sono accorsi a pregare i frati francescani subito dopo il delitto, mentre le vedove pie vestite di nero camminavano lente invocando la benedizione. Sarà solo Martina. Uccisa a 14 anni dal ragazzino che non voleva più. Presa per mano e portata in un casolare pieno di solitudine e degrado e poi massacrata a sassate sulla testa perché la sua testa non capiva che doveva stare per sempre e solo con quel ragazzo senza nerbo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Martina uccisa a 14 anni, Vittorio Feltri: quei ragazzini assassini al primo "no"

Martina Carbonaro, trovata morta la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola: uccisa a bastonate dall'ex ragazzo, il corpo era sotto un materasso

La tragica storia di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola, si è conclusa in modo angosciante.

Martina Carbonaro uccisa a 14 anni a colpi di pietra, fatale l'ultimo incontro con l'ex Alessio Tucci: «L’ho fatto perché mi aveva lasciato»

Da leggo.it: Un femminicidio efferato che ha coinvolto dei giovani ragazzi di Afragola, in provincia di Napoli. Martina Carbonaro, 14 anni, è stata uccisa a colpi di pietra dall’ex fidanzato ...

Martina Carbonaro uccisa dall’ex a 14 anni: colpita anche quando era inerme, il corpo nascosto tra i rifiuti

fanpage.it scrive: Il 19enne Alessio Tucci è crollato in caserma: la sua versione smentita dalle telecamere. La ragazza uccisa con una pietra, il corpo nascoso sotto un cumulo di rifiuti.

Martina Carbonaro, chi era la ragazza uccisa a 14 anni dall'ex fidanzato Alessio Tucci. La confessione: «Voleva lasciarmi»

Si legge su leggo.it: Si chiamava Martina Carbonaro, aveva 14 anni ed era una ragazza come tante: allegra, solare, piena di sogni e desideri da coltivare. La sua vita si è fermata troppo presto, nel modo ...