Martina uccisa a 14 anni dall' ex fidanzato il procuratore | Tucci ha agito con crudeltà Educhiamo i figli all' amore

La tragica morte di Martina, solo 14 anni, riaccende il dibattito su una società che deve urgentemente affrontare la violenza giovanile. Le parole del procuratore Anna Maria Lucchetta sottolineano un tema cruciale: educare i giovani all'amore e al rispetto. Questo non è solo un caso isolato, ma un grido d'allerta per tutti noi, affinché si lavori insieme per un futuro senza più violenza. È tempo di un cambiamento profondo.

"Non chiedete quanti colpi di pietra sono stati dati e dove e' stata colpita perche' questo solo l'autopsia lo stabilira', ma posso dire che Alessio Tucci ha agito con crudelta'". A parlare è il procuratore di Napoli Nord, Anna Maria Lucchetta, in conferenza stampa per spiegare quanto fatto dalla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Martina uccisa a 14 anni dall'ex fidanzato, il procuratore: "Tucci ha agito con crudeltà. Educhiamo i figli all'amore"

