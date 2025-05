Martina uccisa a 14 anni dall' ex fidanzato il procuratore | Ha agito con crudeltà Educhiamo i figli all' amore

Una tragedia che segna un'intera comunità. Martina, a soli 14 anni, è stata strappata alla vita dall'ex fidanzato, Alessio Tucci, in un atto di inaudita violenza. Il procuratore Anna Maria Lucchetta sottolinea la crudeltà dell'accaduto, invitando a riflettere sull'importanza di educare i giovani all'amore e al rispetto. Questo dramma ci ricorda che è fondamentale intervenire per prevenire comportamenti violenti. Insieme possiamo costruire un futuro migliore.

"Non chiedete quanti colpi di pietra sono stati dati e dove e' stata colpita perche' questo solo l'autopsia lo stabilira', ma posso dire che Alessio Tucci ha agito con crudelta'". A parlare è il procuratore di Napoli Nord, Anna Maria Lucchetta, in conferenza stampa per spiegare quanto fatto dalla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Martina uccisa a 14 anni dall'ex fidanzato, il procuratore: "Ha agito con crudeltà. Educhiamo i figli all'amore"

