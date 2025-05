Martina Carbonaro uccisa dall' ex fidanzato la procuratrice di Napoli Nord | In campo azioni nel sociale bisogna educare i nostri figli

La tragica morte di Martina Carbonaro, uccisa dal suo ex fidanzato, riporta alla luce un tema cruciale: la necessità di educare le nuove generazioni. La procuratrice di Napoli Nord, Anna Maria Lucchetta, sottolinea l'importanza delle azioni nel sociale per prevenire violenze future. Oggi più che mai, è fondamentale investire nell'educazione al rispetto e alla non violenza, per costruire un futuro migliore e proteggere i nostri ragazzi.

«Bisogna mettere in campo tutte le azioni nel sociale. Che ognuno educhi bene i nostri figli». Lo ha detto la procuratrice di Napoli Nord, Anna Maria Lucchetta, nel corso di una.

