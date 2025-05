Martina Carbonaro per lei un flashmob a Casoria Napoli davanti alla sua scuola

A Casoria, Napoli, un flashmob commovente ha riunito centinaia di studenti e cittadini per chiedere giustizia per Martina Carbonaro, tragicamente scomparsa a soli 14 anni. Con striscioni e cuori pulsanti, la folla ha alzato la voce contro i femminicidi, un fenomeno che continua a colpire profondamente la nostra società. Questo gesto di solidarietà non è solo un tributo, ma un appello urgente a cambiare; perché ogni vita conta e deve essere protetta.

La madre stretta dall'affetto dei parenti, gli amici e poi tantissimi ragazzi e ragazze che non la conoscevano, ma che erano qui. Tutti riuniti davanti all'istituto Torrente di Casoria, Napoli, per chiedere giustizia per Martina Carbonaro, morta a 14 anni, e dire basta ai femminicidi. √ą un flashmob spontaneo, davanti a quelle mura che hanno visto crescere Martina, uccisa a colpi di pietra dal suo ex ragazzo perch√© non accettava la fine della relazione. Alessio Tucci, 18 anni, √® ora in carcere, accusato di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. √ą stato lui stesso a confessare di aver ucciso Martina per un abbraccio negato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Martina Carbonaro, per lei un flashmob a Casoria (Napoli) davanti alla sua scuola

Martina Carbonaro uccisa dall'ex fidanzato, la procuratrice di Napoli Nord: ¬ęIn campo azioni nel sociale, bisogna educare i nostri figli¬Ľ

La tragica morte di Martina Carbonaro, uccisa dal suo ex fidanzato, riporta alla luce un tema cruciale: la necessità di educare le nuove generazioni.

