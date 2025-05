Martina Carbonaro l’appello dell’avvocato dell’ex fidanzato | Perché non può restare in quel carcere

La tragica vicenda di Martina Carbonaro continua a scuotere Afragola. L’appello dell’avvocato dell’ex fidanzato, Alessio Tucci, che chiede la sua liberazione dal carcere, riaccende i riflettori su un tema urgente: la violenza giovanile. La storia di Martina, strappata alla vita a soli quattordici anni, è un triste promemoria di quanto sia fondamentale affrontare il fenomeno della violenza tra adolescenti, un problema che merita attenzione e azioni concrete.

Nuovi dettagli emergono sulla drammatica vicenda che ha sconvolto la comunità di Afragola, dove una giovane vita è stata spezzata nel modo più brutale. Al centro dell’inchiesta Alessio Tucci, il diciottenne accusato di aver ucciso l’ex fidanzata, Martina Carbonaro, appena quattordicenne. Dopo l’arresto, Tucci si trova detenuto nel carcere di Poggioreale, ma il suo stato di salute mentale e fisica solleva non poche preoccupazioni, come ha riferito il suo avvocato Mario Mangazzo al termine dell’udienza di convalida del fermo. Il legale ha infatti spiegato che il ragazzo è profondamente scosso: “È provato, non riesce a dormire. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Figlia mia…”. Martina Carbonaro, la mamma rompe il silenzio dopo la scoperta dell’omicidio

In seguito alla tragica scoperta dell'omicidio di Martina Carbonaro, la madre Fiorenza rompe il silenzio, esprimendo un dolore indescrivibile.

Martina Carbonaro uccisa dall'ex fidanzato, la procuratrice di Napoli Nord: «In campo azioni nel sociale, bisogna educare i nostri figli»

Come scrive ilmattino.it: «Bisogna mettere in campo tutte le azioni nel sociale. Che ognuno educhi bene i nostri figli». Lo ha detto la procuratrice di Napoli Nord, Anna Maria Lucchetta, nel corso di ...

Martina Carbonaro, la politica si interroga su cosa fare: Meloni e Schlein pronte al dialogo

Si legge su ilmessaggero.it: «Che fare?» È la domanda che torna a scuotere la politica dopo il caso di Afragola, l’ennesimo femminicidio che vede coinvolti due giovani. Ed è in ...

Martina Carbonaro uccisa dall'ex fidanzato, il legale di Alessio Tucci: «A Poggioreale è in pericolo, va trasferito»

Come scrive msn.com: «È provato, non riesce a dormire». Alessio Tucci, il 18enne che ad Afragola ha ucciso con tre colpi di pietra la ex fidanzata Martina Carbonaro, 14 anni, in carcere non ...