Martina Carbonaro la pm | Alessio Tucci ha agito con crudeltà Quando abbiamo trovato gli occhiali abbiamo capito che era morta

Il tragico femminicidio di Martina Carbonaro, solo 14 anni, scuote profondamente l'Italia. La PM Alessio Tucci ha sottolineato la crudeltà del gesto, lasciando tutti noi a riflettere sulla violenza che colpisce le giovani vite. Questo caso non è solo una notizia locale, ma un campanello d'allarme per fermare il dilagare della violenza di genere. È ora di unirci e dare voce a chi non ce l'ha più.

Il femminicidio di Martina Carbonaro, 14 anni, ad Afragola ha davvero sconvolto il territorio ma anche tutta l'Italia. A parlarne, in conferenza stampa questa mattina, sabato 31 maggio, è.

Martina Carbonaro uccisa dall'ex fidanzato, la procuratrice di Napoli Nord: «In campo azioni nel sociale, bisogna educare i nostri figli»

La tragica morte di Martina Carbonaro, uccisa dal suo ex fidanzato, riporta alla luce un tema cruciale: la necessità di educare le nuove generazioni.

Martina Carbonaro, Alessio Tucci in carcere «è molto provato, non riesce a dormire». E l'avvocato chiede di spostarlo da Poggioreale

«È provato, non riesce a dormire». Alessio Tucci, il 18enne chen ad Afragolan ha ucciso con tre colpi di pietra la ex fidanzata Martina Carbonaro, 14 anni, in carcere non ...

Martina Carbonaro uccisa da Alessio Tucci: dopo il delitto doccia, cena e a spasso con gli amici

Cinque ferite in pieno volto, non quattro come era emerso sulle prime, in uno scenario investigativo in cui c'è spazio per un'ipotesi agghiacciante: quella secondo la quale ...

Martina Carbonaro, l'ultimo video con l'ex fidanzato Alessio Tucci: ecco il filmato che incastra il 19enne

Martina Carbonaro, ecco il video che incastra l'ex fidanzato Alessio Tucci. Nell'edizione delle 20, il Tg1 ha mostrato i filmatiche ritraggono per l'ultima volta insieme i ...