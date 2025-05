Martin Scorsese potrebbe dirigere Midnight Vendetta | tutti i dettagli sul nuovo film scritto da Eric Roth

Martin Scorsese potrebbe tornare a incantare il pubblico con "Midnight Vendetta", un thriller di mafia ambientato nella suggestiva New Orleans del 1890, firmato dal premio Oscar Eric Roth. Questa notizia si inserisce in un trend di riscoperta delle storie classiche, mescolando passato e modernità. Immagina la magia di Scorsese nel ricreare atmosfere noir intrise di tensione e caratteri indimenticabili. Sarà un viaggio cinematografico da non perdere!

Il regista premio Oscar potrebbe tornare dietro la macchina da presa con Midnight Vendetta, una storia di mafia ambientata nella New Orleans del 1890, scritta da Eric Roth. Martin Scorsese potrebbe avere già tra le mani il suo prossimo film. A suggerirlo è stato Eric Roth, sceneggiatore premio Oscar, durante una recente intervista riportata da World of Reel. Secondo quanto dichiarato, Roth avrebbe terminato una sceneggiatura dal titolo Midnight Vendetta, pensata proprio per il regista di The Irishman. "Ho appena finito una sceneggiatura su come la mafia sia arrivata a New Orleans nel 1890. La sto scrivendo per Marty Scorsese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Martin Scorsese potrebbe dirigere Midnight Vendetta: tutti i dettagli sul nuovo film scritto da Eric Roth

