La Conad Reggio Emilia dà il benvenuto a Martin Chevalier, un giovane talento ceco che promette di infiammare il campo con la sua altezza e la sua esperienza in Superlega. A soli 23 anni, l’atleta ha già calcato palcoscenici importanti, come la finale di Coppa Italia. Questo innesto non è solo un rinforzo per il reparto schiacciatori, ma un chiaro segnale della volontà del club di puntare su giovani promesse per un futuro brillante!

Innesto straniero per la Conad. Alla corte del club cittadino arriva Martin Chevalier, schiacciatore ceco di 195 centimetri, classe 2000, reduce da una importante esperienza in Superlega con Rana Verona, dove è arrivato in finale di Coppa Italia. Con il suo arrivo, Reggio Emilia inserisce nel reparto schiacciatori un atleta giovane, ma già abituato a confrontarsi con i massimi livelli del volley europeo: in passato, dopo gli inizi nella nativa Brno, ha proseguito vestendo i colori della Odolena Voda, disputando anche la CEV Challenge Cup. Queste le prime, soddisfatte dichiarazioni dell’atleta: "La mia scelta di unirmi alla squadra è nata dalla visione ambiziosa del club: lottare per le vittorie durante tutta la stagione e puntare a una categoria superiore". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Martin Chevalier si unisce alla Conad Reggio Emilia: rinforzo nel reparto schiacciatori

