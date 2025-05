Marotta | Sono sicuro che la prestazione sarà positiva | Oaktree? Soddisfatti e sorpresi

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, scommette su una finale di Champions League da brividi contro il PSG. Le sue parole trasmettono entusiasmo e sicurezza, in un momento che segna non solo il presente, ma anche il futuro del club. Con il supporto dei tifosi e l’energia di Oaktree, l'Inter è pronta a dimostrare il suo valore. Sarà questa la notte che cambierà il corso della storia nerazzurra? Non resta che attendere!

Le parole di Beppe Marotta, presidente dell’Inter, prima del calcio d’inizio della finale di Champions League contro il PSG Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio della finale di Champions League PSG Inter. Di seguito le sue parole. EMOZIONATO? SENTO ANCHE IO IL CALORE DEI NOSTRI TIFOSI? – «Senza dubbio. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Marotta: «Sono sicuro che la prestazione sarà positiva: Oaktree? Soddisfatti e sorpresi»

Beppe Marotta torna alla Juventus? Ecco cosa sta succedendo in queste ore

Beppe Marotta torna alla Juventus, suscitando grande attenzione e aspettative. L'ex dirigente bianconero ha rilasciato dichiarazioni importanti, indicando una possibile svolta nel club.

Psg-Inter, Marotta rivela: “Oaktree non se l’aspettava”

Lo riporta calciomercato.it: A pochi istanti dalla sfida contro i transalpini, il presidente dei meneghini Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’, parlando della finale, ma ricordando anche l’ex presidente ...

Marotta: "Ieri serata top a livello adrenalinico. Inzaghi principale artefice della cavalcata europea. Finale? Ottimista e realista"

Come scrive msn.com: sono abituato a vivere queste emozioni, ma quelle vissute ieri sera dal punto di vista adrenalinico rappresentano sicuramente il top per il momento". Lo ha detto Beppe Marotta, presidente dell ...

Marotta: "Luis Henrique un buon giocatore. Svincolati di lusso? Non disdegniamo..."

Secondo msn.com: Beppe Marotta ha parlato a lungo di mercato, prima di Bayern Monaco-Inter: "Luis Henrique? È un buon giocatore, assolutamente, ma ce ne sono tanti sul nostro taccuino - le parole del presidente ...