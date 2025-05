Marotta | "Inzaghi? Nessun cambio di valutazione ha dimostrato di essere all'altezza del ruolo che ricopre"

La sconfitta dell'Inter segna un momento cruciale per la squadra e per il suo allenatore, Simone Inzaghi. Beppe Marotta, presidente del club, rassicura: "Non ci sono cambi di valutazione". Questo è un chiaro segnale di fiducia in un contesto calcistico dove le pressioni crescono. La resilienza è fondamentale: potrebbe essere il punto di svolta per tornare a competere ai vertici. Gli appassionati attendono risposte e una reazione decisa!

Beppe Marotta, presidente dell`Inter, ha parlato così a Sky Sport: `E` stata una serata negativa, l`avversario ci ha surclassato, è una sconfitta. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Marotta: "Inzaghi? Nessun cambio di valutazione, ha dimostrato di essere all'altezza del ruolo che ricopre"

Marotta dopo Psg-Inter 5-0: «Noi surclassati in tutto». E su Inzaghi: «Nessun cambio di valutazione»

