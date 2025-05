Marotta | Pellegrini era punto di riferimento Inter una differenza rispetto a Istanbul

Giuseppe Marotta ha espresso l'emozione palpabile in vista della finale di Champions League tra PSG e Inter. Un incontro che non è solo una sfida calcistica, ma un momento cruciale per un Inter che, dopo il trionfo di Istanbul, punta a consolidare la sua grandezza. L’assenza del Presidente Pellegrini, punto di riferimento, fa emergere una nuova era che promette di scrivere pagine indimenticabili nella storia nerazzurra. Una sfida da non perdere!

Giuseppe Marotta ha parlato nel pre-partita di PSG-Inter, finale di Champions League 2024-2025. Di seguito le sue parole. IL COMMENTO – Giuseppe Marotta si è così espresso a Sky Sport prima del fischio d’inizio di PSG-Inter: «C’è un’emozione straordinaria, è normale perchĂ© questo è l’appuntamento piĂą importante della stagione. Il Presidente Pellegrini era un grande esperto di sport e, soprattutto, un grande uomo. Io perdo un punto di riferimento da anni. Differenze rispetto a Istanbul? 711 c’erano due anni fa. I confronti con squadre importanti gli hanno consentito di veder perfezionato il loro modo di essere professionisti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marotta: «Pellegrini era punto di riferimento. Inter, una differenza rispetto a Istanbul»

