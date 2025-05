Marotta | Inter surclassata dal Psg Inzaghi? Questo non cambia…

L’Inter esce dalla finale di Champions League con un sonoro 5-0 contro il PSG, ma per Giuseppe Marotta questa è solo una battuta d'arresto momentanea. "È stata una serata negativa", ha dichiarato, evidenziando la necessità di riflessioni profonde. Questo risultato, nell'era della competitività crescente, sottolinea quanto sia fondamentale investire e rinnovare. Per tornare a vincere, l'Inter deve rialzarsi, imparare dalla sconfitta e ripartire più forte!

La finale di Champions League finisce nel peggiore dei modi per l’Inter. Le parole di Giuseppe Marotta, intervistato su Sky Sport, dopo il 5-0 del PSG. IL RISULTATO – Le parole di Giuseppe Marotta al termine di Psg-Inter: « È stata una serata negativa, dove l’avversario ci ha surclassato in tutto. La sconfitta è stata meritata, mi sembra evidente, al di là del punteggio. Però questo non deve inficiare in quella che è stata la stagione, anche prendendo solo in esame il cammino della Champions League. È stata una finale contro una squadra molto forte, ci dispiace di questa prestazione. Volevo anche ringraziare i numerosi tifosi che sono arrivati fino a qua. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marotta: «Inter surclassata dal Psg. Inzaghi? Questo non cambia…»

