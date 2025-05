Marotta | Il Psg ci ha surclassato in tutto Non deve però assolutamente inficiare la stagione dell’Inter

La finale di Champions ha riservato un duro colpo per l'Inter, ma le parole di Beppe Marotta invitano a guardare oltre. In un contesto di sport sempre più competitivo, la resilienza diventa fondamentale. Il 5-0 subito dal PSG è un segnale forte, ma non deve offuscare una stagione ricca di progressi. Riscattarsi sarà cruciale: ora bisogna rialzarsi e continuare a sognare in grande! La vera sfida è quella del futuro.

“È stata una serata negativa, l’avversario ci ha surclassato in tutto. Non deve però assolutamente inficiare quello che è stata la stagione, pensiamo anche al cammino fatto in Champions”. Così a Sky Sport il presidente dell’Inter Beppe Marotta dopo la disfatta dei nerazzurri in finale di Champions contro il Psg. Il 5 a 0 è la peggior sconfitta di sempre in una finale. E l’Inter di Inzaghi non è mai scesa in campo. Ma Marotta ancora non si sbilancia sul futuro e prova a ridimensionare la delusione: “Certo, stasera ci spiace per la prestazione e per i tifosi che sono venuti fin qui, è stata una serata assolutamente negativa “, ha proseguito, specificando che “ormai l’Italia non è più il paradiso dove tutti venivano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Marotta: “Il Psg ci ha surclassato in tutto. Non deve però assolutamente inficiare la stagione dell’Inter”

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, non nasconde la delusione dopo il pesante 5-0 subito in finale di Champions League contro il PSG, ma invita a guardare oltre: "Non deve inficiare la nostra stagione".

