Marotta | Il Psg ci ha surclassato in tutto Nessun cambio di valutazione su Inzaghi ci incontreremo

Dopo la sconfitta schiacciante in finale di Champions, Marotta richiama alla realtà: "Il PSG ci ha surclassato". Tuttavia, il presidente dell'Inter non perde di vista il grande quadro: la stagione è stata comunque positiva. Questo episodio rimarca un trend crescente nel calcio europeo, dove le squadre top si allontanano sempre più. Riuscirà l'Inter a rispondere a questa sfida per tornare ai vertici? La continuazione del percorso potrebbe riservare sorprese.

“È stata una serata negativa, l’avversario ci ha surclassato in tutto. Non deve però assolutamente inficiare quello che è stata la stagione, pensiamo anche al cammino fatto in Champions”. Così a Sky Sport il presidente dell’Inter Beppe Marotta dopo la disfatta dei nerazzurri in finale di Champions contro il Psg. Il 5 a 0 è la peggior sconfitta di sempre in una finale. E l’Inter di Inzaghi non è mai scesa in campo. Ma Marotta ancora non si sbilancia sul futuro: “ Nessun cambio di valutazione su Inzaghi, avevamo detto che ci saremmo visti con lui la prossima settimana. Ha dimostrato di essere all’altezza del ruolo che ricopre, non è una serata negativa che cancella tutti i meriti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Marotta: “Il Psg ci ha surclassato in tutto. Nessun cambio di valutazione su Inzaghi, ci incontreremo”

Marotta ammette: «Ci hanno surclassato in tutto ma non deve inficiare la stagione». Poi fa questo annuncio sul futuro di Inzaghi

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, non nasconde la delusione dopo il pesante 5-0 subito in finale di Champions League contro il PSG, ma invita a guardare oltre: "Non deve inficiare la nostra stagione".

