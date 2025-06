Marotta dopo la serata incubo post-Psg | Su Inzaghi nessun cambio di valutazione

Dopo la sconfitta contro il PSG, Giuseppe Marotta rassicura i tifosi: la fiducia in Simone Inzaghi rimane intatta. In un calcio sempre più volatile, dove le pressioni sono altissime, il presidente dell'Inter sottolinea l'importanza della continuità . Un punto interessante? La capacità di risalire e imparare dalle sconfitte potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro nerazzurro. Rimanete sintonizzati, la stagione è ancora lunga!

" Su Inzaghi non ci sarà nessun cambio di valutazione. Avevamo detto che ci saremmo veduti in settimana, ha ancora un anno di contratto e quasi tutti i meriti vanno iscritti alla sua professionalità . Non è una serata negativa che cancella tutti i meriti". Lo ha detto il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, al termine della pesante sconfitta patita col Psg nella finale di Champions League.

Marotta dopo il tracollo in finale: "Serata negativa, ma Inzaghi resta. Onore al PSG"

Dopo la cocente sconfitta per 5-0 contro il PSG, Beppe Marotta lancia un messaggio di resilienza: "Non cancella il nostro percorso".

