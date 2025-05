Marotta ammette | Surclassati Il futuro di Inzaghi? Nessun cambio di valutazione

Il presidente Marotta rompe il silenzio dopo la pesante sconfitta in finale, sottolineando la forza di un percorso che ha visto l’Inter brillare in 59 partite. Nonostante il 5-0 incassato, non ci sono dubbi sul futuro di Inzaghi e sulla solidità della squadra. In un calcio sempre più improntato alla competizione spietata, la resilienza e la continuità diventano le chiavi per risalire la china. Scopri come il nerazzurro può trasformare questa lezione in

Il presidente nerazzurro è il primo a parlare dopo il 5-0 incassato in finale: "Nel percorso di 59 partite della stagione questo gruppo, questa squadra e questa società hanno dimostrato che meritano questo palcoscenico". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marotta ammette: "Surclassati. Il futuro di Inzaghi? Nessun cambio di valutazione"

Marotta ammette: «Ci hanno surclassato in tutto ma non deve inficiare la stagione». Poi fa questo annuncio sul futuro di Inzaghi

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, non nasconde la delusione dopo il pesante 5-0 subito in finale di Champions League contro il PSG, ma invita a guardare oltre: "Non deve inficiare la nostra stagione".

