Marotta ammette | Ci hanno surclassato in tutto ma non deve inficiare la stagione Poi fa questo annuncio sul futuro di Inzaghi

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, non nasconde la delusione dopo il pesante 5-0 subito in finale di Champions League contro il PSG, ma invita a guardare oltre: "Non deve inficiare la nostra stagione". Le sue parole si inseriscono in un contesto di rinnovamento e resilienza nel calcio italiano, dove le squadre cercano di rialzarsi dopo le delusioni. E sul futuro di Inzaghi? Il mister rimane al centro delle strategie nerazzurre. Scopri perché!

Marotta, presidente dell’Inter, si è espresso così dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Psg. Le sue dichiarazioni. A Sky dopo Psg Inter, Giuseppe Marotta ha commentato così la clamorosa sconfitta per 5-0 in finale di Champions League. Le dichiarazioni del presidente nerazzurro ed ex presidente bianconero. SCONFITTA – « Una serata negativa, l’avversario ci ha surclassato in tutto. La sconfitta è stata evidente, ma questo non deve inficiare la stagione, abbiamo giocato contro una squadra molto forte. Ci dispiace per la prestazione, è stata una serata decisamente negativa. Arrivare a questa serata era molto difficile, ci siamo riusciti con grande merito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Marotta ammette: «Ci hanno surclassato in tutto ma non deve inficiare la stagione». Poi fa questo annuncio sul futuro di Inzaghi

Argomenti simili trattati di recente

Inzaghi Inter, sirene dall’Arabia? Marotta risponde cosi

Inzaghi Inter, sirene dall’Arabia? Marotta smentisce le voci e conferma l’attuale impegno del tecnico con il club.

Cerca Video su questo argomento: Marotta Ammette Hanno Surclassato Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Inter, Beppe Marotta e Simone Inzaghi non hanno preferenze per la finale di Champions

Lo riporta msn.com: Sono abituato a vivere queste emozioni, ma quella di ieri dal punto di vista adrenalinico è stata al top”, ha detto Marotta ... energie fresche che ci hanno dato una grandissima mano ...

Marotta: "Parola d'ordine sostenibilità. Due aspetti sono migliorabili. Stadio? In Inghilterra hanno abbattuto Wembley, qui..."

Riporta calciomercato.com: Il presidente e amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, è intervenuto all'interno di uno speciale messo in onda dal TG2 sulle reti Rai per parlare non tanto del club nerazzurro ...