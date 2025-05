Marotta a Sky | L’avversario ci ha surclassato sconfitta che non deve inficiare la nostra stagione Ringrazio Inzaghi e i calciatori per un motivo Il suo futuro…

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, non ha risparmiato parole dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il PSG. In un contesto dove le aspettative erano alte, ha sottolineato come questa battuta d'arresto non debba compromettere il percorso della squadra. "Inzaghi e i calciatori meritano il nostro supporto", ha affermato, evidenziando l'importanza di guardare avanti. Questo è il momento di reagire e costruire un futuro che possa brillare.

Il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha commentato la sconfitta in finale di Champions League contro il PSG. Intervenuto nel corso del postpartita di PSG Inter, Beppe Marotta ha commentato la sconfitta pesante maturata in finale di Champions League. Queste le sue parole a Sky Sport. COME ANALIZZARE E GIUSTIFICARE QUESTA PESANTE SCONFITTA? – « E’ stata una serata negativa, dove l’avversario ci ha surclassato in tutto, Sconfitta meritata, al di là del punteggio. Questo non deve inficiare quella che è stata la stagione, anche se prendiamo in esame soltanto il cammino in Champions. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marotta a Sky: «L’avversario ci ha surclassato, sconfitta che non deve inficiare la nostra stagione. Ringrazio Inzaghi e i calciatori per un motivo. Il suo futuro…»

Cerca Video su questo argomento: Marotta Sky Avversario Ha Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Marotta: "Inzaghi? Nessun cambio di valutazione, ha dimostrato di essere all'altezza del ruolo che ricopre"

Segnala calciomercato.com: Beppe Marotta, presidente dell`Inter, ha parlato così a Sky Sport: `E` stata una serata negativa, l`avversario ci ha surclassato, è una sconfitta meritata. Questo.

Marotta: "Oggi la prestazione sarà molto positiva. Oaktree non si aspettava certi risultati ma è felice"

Si legge su fcinternews.it: Dopo tre assalti mancati, ora Beppe Marotta sogna di alzare al cielo la sua prima Champions League. Il presidente dell’Inter, arrivato nella postazione Sky Sport sul prato ...

Inter, Marotta: "Oakrtree non si aspettava questi risultati, ci hanno fatto operare come prima"

Da msn.com: Giuseppe Marotta, presidente dell`Inter, ha parlato a Sky prima della finale di Champions League contro il PSG: SU PELLEGRINI - `Era in ...