Markus Reinisch | regolamentazione frammentata frena l’innovazione tecnologica in Europa

Durante l'evento "Italia, Europa e Stati Uniti", Markus Reinisch ha evidenziato un problema cruciale: la regolamentazione frammentata sta frenando l'innovazione tecnologica in Europa. Mentre altre regioni avanzano velocemente, il nostro continente rischia di restare indietro. Questo solleva interrogativi sul futuro delle tecnologie emergenti e sulla competitività europea. È fondamentale unire le forze per creare un ambiente normativo che stimoli la crescita e l'innovazione.

Durante l’evento Italia, Europa e Stati Uniti: l’innovazione al centro del dialogo transatlantico svoltosi a Roma, a MoMec in piazza Montecitorio, si è sottolineato come la disponibilità tecnologica in Europa sia in calo rispetto ad altre regioni. Markus Reinisch, vicepresidente Public Policy Europe di Meta, ha messo in luce come l’intero continente si trovi in . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it