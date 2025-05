maria bracci è morta a 101 anni nella sua casa di savignano

Savignano piange Maria Bracci, che ci ha lasciato a 101 anni. La sua vita, intrecciata con la storia di una comunità, è un racconto di passione e lavoro. Dalla sartoria Galassi ai ricordi di un amore duraturo, ogni filo della sua esistenza tesse il ritratto di un'epoca. Oggi, mentre la comunità si riunisce per l’ultimo saluto, la sua eredità continua a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuta. Un esempio di resilienza

Si è spenta nella sua casa di Savignano, a 101 anni, Maria Bracci. Il funerale si svolgerà oggi, alle 15, nella collegiata di Santa Lucia. Nata il 24 ottobre 1923 a Savignano, fin da ragazzina aveva lavorato alla sartoria Galassi in via Saffi. Poi l’incontro con Massimiliano Berardi con il quale si era sposata nel 1954 e aveva iniziato l’attività di commerciante vendendo bombole del gas, elettrodomestici e gestendo il distributore Agip in piazza Oberdan che non c’è più. Maria Bracci lascia i figli Marta e Piergiovanni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it