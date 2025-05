Margherita Fumero | “Ho avuto un tumore al seno mi batto per la prevenzione Berlusconi mi chiese di fare una scena insieme”

Margherita Fumero, icona di Drive In, non è solo una stella dello spettacolo, ma anche una guerriera della prevenzione. Dopo aver affrontato con coraggio un tumore al seno nel 2014, oggi si impegna a sensibilizzare gli altri su questo tema cruciale. La sua storia è un potente richiamo all'importanza della diagnosi precoce e alla resilienza, in un'epoca in cui la salute è più che mai al centro delle nostre vite. Scopri di più sulla sua avventura!

Margherita Fumero si racconta: il successo a Drive In con Enrico Beruschi e l'ammirazione di Silvio Berlusconi. L'attrice ha parlato anche della malattia, nel 2014 le è stato diagnosticato un tumore al seno e oggi si batte per la prevenzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Margherita Fumero: “Ho avuto un tumore al seno, mi batto per la prevenzione. Berlusconi mi chiese di fare una scena insieme”

