Marco Silva Juventus è un candidato forte per la panchina bianconera | dai contatti con Giuntoli a quelli con Comolli Il retroscena e cosa può accadere adesso

Il futuro della Juventus si fa sempre più intrigante: Marco Silva, attuale allenatore del Fulham, emerge come candidato di spicco per la panchina bianconera. I contatti con Giuntoli e Comolli rivelano un interesse concreto che potrebbe rivoluzionare la stagione della Vecchia Signora. In un periodo di grandi cambiamenti nel calcio italiano, la scelta del nuovo mister potrebbe segnare una svolta decisiva. Sarà davvero Silva il leader che la Juve attende?

Marco Silva Juventus, aumentano le quotazioni per l’allenatore portoghese: tutti i retroscena sui contatti dell’allenatore. Nelle ultime ore si fa strada il nome di Marco Silva come candidato forte per la nuova panchina della Juventus. Come riportato da Di Marzio, il tecnico portoghese, attualmente al Fulham, è molto stimato da Damien Comolli, destinato a entrare a breve nei quadri dirigenziali bianconeri dopo le dimissioni da presidente del Tolosa. Marco Silva, classe 1977, era già stato sondato da Cristiano Giuntoli, che aveva avviato i primi contatti con Jorge Mendes qualche settimana fa, prima che sfumasse la pista Antonio Conte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Marco Silva Juventus, è un candidato forte per la panchina bianconera: dai contatti con Giuntoli a quelli con Comolli. Il retroscena e cosa può accadere adesso

Marco Silva Juve, nuovo nome per la panchina bianconera? Quelle parole in passato non lasciano dubbi: tutti i dettagli sull’allenatore del Fulham

Marco Silva potrebbe essere il prossimo alla guida della Juventus, un nome che suscita curiosità e attesa.

Cerca Video su questo argomento: Marco Silva Juventus Candidato Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chi è Marco Silva, l'allenatore portoghese del Fulham candidato per la panchina della Juventus; Juve: chi è Marco Silva, il nuovo candidato alla panchina bianconera; Marco Silva, chi è l’ultimo allenatore accostato alla Juve. Gasperini e i motivi del no; Juventus, sorpresa in panchina: Marco Silva tra i candidati per il dopo Tudor. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Chi è Marco Silva, l’allenatore portoghese del Fulham candidato per la panchina della Juventus

Riporta fanpage.it: La Juventus sta cercando un nuovo allenatore. Tudor andrà via dopo il Mondiale per Club. Sfumati Conte e Gasperini si vagliano diversi profili, compreso quello del portoghese Marco Silva, tecnico del ...

Marco Silva, chi è l’ultimo allenatore accostato alla Juve. Gasperini e i motivi del no

Scrive msn.com: TORINO - Nemmeno Joel Dicker, tra le più contorte menti dell’editoria contemporanea, sarebbe riuscito a partorire una simile trama. Tra intrecci, smentite, e colpi di scena improvvisi, la questione al ...

Juventus, non solo Zidane e Marco Silva: nome a sorpresa per la panchina

fantamaster.it scrive: Pioli alla Juventus - Continua il valzer sulla panchina della Juventus, non solo Zidane e Marco Silva: appare un nuovo nome ...