Il futuro della Juventus si fa incandescente! Marco Silva, l'allenatore del Fulham, entra nella lista dei candidati per la panchina bianconera. In un periodo in cui i grandi club cercano di rilanciarsi, la scelta del nuovo tecnico potrà segnare una svolta cruciale. Riuscirà Silva a portare freschezza e innovazione in un ambiente ricco di storia? Le prossime settimane saranno decisive per capire se questo matrimonio sarà celebrato!

Marco Silva Juve, tutto vero: c’è anche il nome del tecnico del Fulham tra i papabili per la panchina dei bianconeri! I dettagli e le ultimissime novità. Nelle ultime ore è stato accostato con una certa insistenza il nome di Marco Silva, attuale allenatore del Fulham, alla panchina della Juventus, che incassati i due no da Conte prima e Gasperini poi è alla ricerca ancora di un tecnico. Come rivelato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport il nome di Marco Silva è presente nella ristretta lista della dirigenza juventina, che valuta allo stesso tempo Mancini ma soprattutto Pioli. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Marco Silva Juve, tutto vero: c’è anche il nome del tecnico del Fulham tra i papabili per la panchina! I dettagli

L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, torna al centro dell’attenzione per una nuova clamorosa pista.

