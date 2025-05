Marco Silva Juve Sky ha un posto importante nella lista dei bianconeri! È considerato il nuovo Mourinho | ha già detto no a due squadre Tutti gli aggiornamenti

Il futuro della Juventus si fa intrigante con il nome di Marco Silva, accostato ai bianconeri come il "nuovo Mourinho". Con la sua abilità di trasformare le squadre, l'allenatore del Fulham ha già rifiutato due offerte, segno che sta valutando con attenzione la giusta opportunità. In un calcio in continua evoluzione, la Juve potrebbe puntare su un profilo innovativo per rilanciarsi. Riuscirà Silva a scrivere una nuova pagina di storia?

Marco Silva Juve (Sky), si scalda il nome per la panchina bianconera: tutti i dettagli sul futuro dell'allenatore. Gianluca Di Marzio ha fornito importanti aggiornamenti a Sky Sport su quello che potrebbe essere il nuovo allenatore della Juve. Tra i nomi c'è quello di Marco Silva, tecnico del Fulham che è sempre più apprezzato da Comolli e dal club. MARCO SILVA JUVE – «Marco Silva ha un posto importante nella lista della Juve e lo confermiamo anche di più oggi. È considerato tra i top degli allenatori portoghese, forse il nuovo Mourinho. È molto apprezzato da Comolli. Ha già detto no all'Al Hilal e aveva parlato col Tottenham ma attenzione al nome di Marco Silva che ha un posto importante nella lista della panchina della Juve».

Marco Silva Juve, nuovo nome per la panchina bianconera? Quelle parole in passato non lasciano dubbi: tutti i dettagli sull’allenatore del Fulham

Marco Silva potrebbe essere il prossimo alla guida della Juventus, un nome che suscita curiosità e attesa.

Da sport.sky.it: Dopo il tentativo fatto per Gasperini (che però ha scelto di mantenere la parola data alla Roma), la Juventus valuta Marco Silva come allenatore per la prossima stagione. Portoghese classe '77, ...

Scrive informazione.it: Nemmeno Joel Dicker , tra le più contorte menti dell’editoria contemporanea, sarebbe riuscito a partorire una simile trama. Tra intrecci, smentite, e colpi di scena improvvisi, la questione allenatore ...

Si legge su msn.com: Niente Antonio Conte, niente Gian Piero Gasperini, la panchina della Juventus continua a non avere un padrone certo per la prossima ...