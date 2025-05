Marco Silva Juve questo nome non piace solo a Comolli | il portoghese era stato contattato anche da Giuntoli! Ecco il retroscena

Marco Silva alla Juve? Le voci si intensificano e il portoghese, attualmente al Fulham, potrebbe essere il nuovo timoniere dei bianconeri. Non è solo un’idea di Comolli: anche Giuntoli lo aveva già contattato. In un contesto in cui la Juventus cerca una rinascita, un cambio di strategia tecnica potrebbe rivelarsi cruciale. Un punto interessante: Silva ha dimostrato di saper valorizzare i giovani talenti. E per la Juve, questa è una priorità !

Marco Silva Juve, il tecnico portoghese del Fulham non è gradito solo a Comolli: piaceva già a Giuntoli, che lo aveva contattato. Le ultime indiscrezioni spingono molto sulla possibilità che Marco Silva possa diventare il nuovo allenatore della Juve. L'allenatore portoghese del Fulham piace molto a Damien Comolli ed è pertanto un candidato molto serio per succedere a Igor Tudor. Questo profilo, però, non sembra essere solo farina del sacco dell'ex presidente del Tolosa. Secondo quanto emerso sulle colonne di Sky Sport, il tecnico piaceva già a Cristiano Giuntoli. Il Mananing Football Director bianconero avrebbe intrattenuto dei contatti con lui, nonostante si stesse spingendo in maniera prioritaria su Antonio Conte come prima scelta.

Marco Silva Juve, nuovo nome per la panchina bianconera? Quelle parole in passato non lasciano dubbi: tutti i dettagli sull’allenatore del Fulham

Marco Silva potrebbe essere il prossimo alla guida della Juventus, un nome che suscita curiosità e attesa.

