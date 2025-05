Marco Silva Juve Pedullà scettico | La Juve non ha bisogno di scommesse o algoritmi Se ci sono allenatori italiani disponibili perché…

La Juventus è in cerca di un nuovo allenatore e il nome di Marco Silva si fa sentire, ma Alfredo Pedullà frena: «Non ha bisogno di scommesse». In un contesto dove i club puntano su metodi innovativi, la Juve sembra voler mantenere la rotta tradizionale. La scelta di un tecnico italiano potrebbe essere la chiave per un futuro solido. Riuscirà la Vecchia Signora a riscoprire le sue radici per tornare a vincere?

Marco Silva Juve, Pedullà scettico sul nuovo nome per la panchina bianconera: tutte le dichiarazioni. Alfredo Pedullà si è esposto sul nuovo nome accostato alla panchina della Juve ovvero quello di Marco Silva, allenatore del Fulham. PAROLE – «La Juve non ha bisogno di scommesse, di algoritmi o di principi che non hanno motivi di esistere. Se ci sono allenatori italiani liberi come Mancini e Pioli, prendi loro e non allenatori stranieri che non sono da Juve ma che vanno bene per l'algoritmo. La Juve ha bisogno di rinascere».

Marco Baridon, direttore di JuventusNews24, si esprime con entusiasmo dopo la vittoria della Juventus contro l’Udinese.

